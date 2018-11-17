CIA'ye Göre Kaşıkçı Cinayeti Talimatını Veliaht Prens Verdi

The Washington Post’un haberine göre CIA ,bu sonuca çeşitli istihbarat verileri neticesinde vardı. Bu verilerden biri de veliaht prensin kardeşi ve Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman’ın Kaşıkçı’yla arasındaki telefon görüşmesi.

Suudi Arabistan veliaht prensi hakkında The Washington Post gazetesinde eleştirel yazılar kaleme alan Cemal Kaşıkçı, Ekim ayında Türk nişanlısıyla evlenebilmek için gerekli belgeleri almak üzere girdiği, Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluk binasında öldürülmüştü.

Amerikalı yetkililere göre CIA, araştırmaları sonucunda, 15 Suudi ajanın devlete ait bir uçakla İstanbul’a giderek konsolosluk binasında, Kaşıkçı’yı öldürdükleri sonucuna ulaştı.

CIA’in bu değerlendirmesi Cuma günü ilk olarak The Washington Post gazetesinde yayımlandı. Bu haberden bir gün önce Suudi Arabistan’da soruşturmayı yürüten savcı, veliaht prensi bir nevi temize çıkarmış, onun ismini soruşturmaya dahil etmeye gerek görmemişti.

Amerikalı yetkililere göre, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA, Suudi asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği sonucuna vardı.

Bu konuşmada Halid bin Selman, Kaşıkçı’ya evlilikle ilgili dokümanı alması için İstanbul’a gitmesinin daha güvenli olacağını söylüyor. Gazetenin haberine göre Halid, Kaşıkçı’dan İstanbul’a gitmesini isterken, Cemal Kaşıkçı’nın öldürüleceğini biliyor mu bu belli değil.

Halid bin Selman, Twitter’dan yayınladığı bir mesajla bu telefon konuşmasını yalanladı.

Halid bin Selman, “Sayın Kaşıkçı’yla son olarak 26 Ekim’de telefon mesajıyla irtibatım oldu. Onunla asla telefonda konuşmadım ve elbette kendisine herhangi bir sebeple İstanbul’a gitmesi tavsiyesinde asla bulunmadım. Amerika hükümetinden bu iddiaya ilişkin bilgileri yayınlamalarını istiyorum” diye yazdı.

Amerika yaptırımları

Suudi yetkililer Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’a götürülmek istendiğini, ölümünün kaza sonucu olduğunu söylüyorlar.

Türk yetkililerse, cinayetin planlı olduğunu söyleyerek sorumluların, Türkiye’de yargılanmasına izin verilmesi için Suudi Arabistan’a baskı yapıyorlar.

Trump yönetimi bu hafta 17 Suudi vatandaşına, cinayette rolleri olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanması kararı aldı. Bazı Amerikalı siyasilerse Beyaz Saray’dan daha fazla adımlar atılmasını istiyorlar. Talepler arasında Suudi Arabistan’a silah satışının kısıtlanması da var.

Başkan Donald Trump daha önce de Kaşıkçı’nın cinayetinin üzerinin örtülmeye çalışıldığını ve bunun tarihin en kötü örtbas girişimi olduğunu söylemişti.

Buna karşın Başkan Trump, Suudi Arabistan’a silah satışının kısıtlanmasına karşı çıkıyor. Bunun aksina Trump, İran’ın Ortadoğu’daki etkisine karşı Suudilerle ilişkileri geliştirmek istiyor buna silah satışlarının arttırılması da dahil.

