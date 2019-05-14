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CIBAFI Global Forum 2019 etkinliği tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi Global Forum 2019 etkinliği 12-13 Mayıs'ta Cidde'de gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Global Forum 2019 etkinliği Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde gerçekleştirildi.

CIBAFI Global Forum 2019, 12-13 Mayıs'ta Cidde'de "İslami Finans ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" başlığı ile düzenlendi. Forumda, "Küresel İslami Bankacılar Araştırmaları 2019"un sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

Etkinlik kapsamında "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Yatırım İnavosyonu Ödülü"nü Islami Bank Bangladesh Ltd. almaya hak kazandı. Etkinlikte, CIBAFI'nın proje, yatırım ve aktivitelerinin konu edildiği 2015-2018 Faliyet Raporu ile 2018-2022 Stratejik Plan katılımcıların değerlendirilmesine sunuldu.

Her yıl farklı bir konunun ele alındığı CIBAFI raporu, bu yıl 33 ülkeden 106 İslami banka ve mali kurum yetkilisinin görüşleriyle oluşturulan "Sürdürülebilirlik, Büyümenin Arkasındaki Etkenler ve Yasal Zorluklar" temasıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Ayrıca CIBAFI'nin yenilenen web sitesi katılımcılara tanıtıldı.

Merkezi Bahreyn'de bulunan ve 2001 yılında faaliyetine başlayan uluslararası bir kuruluş olan CIBAFI, İslam İşbirliği Teşkilatı ile de yakın çalışma içerisinde yer alıyor. 120'den fazla üyesi olan CIBAFI, İslami finansal kuruluşlar için küresel boyutta bir şemsiye kuruluş olarak hareket ediyor.

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CIBAFI Global Forum 2019

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