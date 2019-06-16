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"Cibali Karakolu" Açıkhava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 23:39 | Son Güncelleme

İBB Şehir Tiyatroları'nın gelenekselleşen "Yaz Oyunları", "Cibali Karakolu" oyunuyla sona erdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Cibali Karakolu" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Henri Keroul ve Albert Barre'in yazdığı oyunun gösterimi, "Yaz Oyunları" kapsamında Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde yapıldı.

Nedret Denizhan’ın yönettiği "Cibali Karakolu", gelenekselleşen "Yaz Oyunları"nın bu yılki son oyunu oldu.

Oyunda, kadın-erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik gibi konular işleniyor.

Yaklaşık 3 saat süren iki perdelik oyunda; Begüm Yazıcıoğlu, Berrin Koper, Cem Uras, Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel, Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç, Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftali, Tarık Şerbetçioğlu, Tuğçe Açıkgöz ve Zihni Göktay rol alıyor.

Açıkhava "Yaz Oyunları"nda daha önce "Felatun Bey ile Rakım Efendi", "Bizim Aile" ve "Amanvermez Avni" oyunları seyirciyle buluşmuştu.

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Cibali karakolu şehir tiyatroları tiyatro Yaz Oyunları

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