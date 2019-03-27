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Cibali Karakolu polis müzesi oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 13:01 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tarihi Cibali Karakolu’nu yeniden canlandırmak için harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tarihi Cibali Karakolu’nu yeniden canlandırmak için harekete geçti. Polis müzesi olması planlanan bina havadan görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tarihi Cibali Karakolu’nu yeniden canlandırmak için harekete geçti. Tiyatro ve sinemaya da konu olan karakolun, aslına uygun müze yapılması için ilk adım atıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasındaki yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandıktan sonra bina, karakol olduğu dönemdeki aslına sadık kalınarak düzenlenecek.
Bina daha önce de müze oldu
Şu anda metruk halde olan binanın müze olarak yeniden restore edilecek olması bölge sakinleri tarafından da olumlu tepkiler alıyor. Cibali Karakolu’nun olduğu bölgede uzun süredir esnaflık yapan Mehmet Fikret Başaran, tekrar müze haline gelecek olan binanın vatandaşların ilgisini çekecek halde olması gerektiğini söyledi.
Daha önceden de binanın müze olarak restore edildiğini ancak ilgi görmediğini ifade eden Başaran, “Bu karakol kalktıktan sonra 5-6 sene izbe olarak kaldı. İçeride Cibali Baba Türbesi vardır. 5-6 sene öyle kaldıktan sonra emniyet amirliği tarafından güzel bir tadilatla polis müzesi yapıldı. Fakat uzun sürmedi. 1-2 sene faaliyet gösterdi sonra ilgi görmedi. Ondan sonra kaldırıldı ve tekrar metruk hale geldi. Müze olur ancak içine kütüphane yapmak lazım. Vatandaşların ilgisini çekmesi gerekiyor.” dedi.
Balat bölgesinde gezi turu yapan turistlere rehberlik eden Bülent Şimşek de hem binanın hem de Cibali Kapısı’nın önemli olduğunu ve binanın müze olarak değerlendirilmesinin gerektiğini söyledi.
Tarihi karakol tiyatro ve sinemaya da konu oldu. Başrollerde Cüneyt Arkın, Sevda Ferdağ ve Muammer Karaca’nın olduğu ’Cibali Karakolu’ 1966’da beyaz perdeye aktarılmıştı. Cibali semtindeki karakolun tiyatro oyunu ilk kez 1955’te sahnelenmişti.

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