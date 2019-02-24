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"Cıbıltepe, Avrupa ile yarışabilecek bir kayak merkezi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "(Cıbıltepe Kayak Merkezi) Avrupa ile yarışabilecek bir kayak merkezi. Oranın kapasitesini doğaya zarar vermeden nasıl artırırız, ona bakacağız. Buradaki yapılara göre gerekli kaynağı yavaş yavaş aktarmaya başlayacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne ilişkin, "Avrupa ile yarışabilecek bir kayak merkezi. Oranın kapasitesini doğaya zarar vermeden nasıl artırırız, ona bakacağız. Buradaki yapılara göre gerekli kaynağı yavaş yavaş aktarmaya başlayacağız." dedi.

Bakan Ersoy, kent merkezindeki Kars Kalesi ve eteklerinde incelemelerde bulundu.

Buralarda yapılan çalışmalar hakkında Kars Valisi Türker Öksüz'den bilgi alan Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra Ebul Hasan Harakani Türbesi'ni ziyaret ederek, AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Kars'a Doğu Ekspresi ile geldiklerini söyledi.

Doğu Ekspresi'nin kente önemli katkılar sağladığına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Doğu Ekspresi sayesinde Kars'ın namı birkaç yıldır duyuluyor. Doğu Ekspresi'nin asli görevi biliyorsunuz ulaşımı sağlamak, turizm ekspresi değil. Şimdi biz Doğu Ekspresi'nin güzergahında farklı bir sistemle 'Turizm Ekspresi' koyabilir miyiz, ona bakacağız. Aslında 'Turizm Ekspresi'nin hizmet vermesi daha doğru olur çünkü turistler yer bulmakta zorluk çekiyor. Ekonomik açıdan da faydalı olacak diye düşünüyorum."

Ersoy, Cıbıltepe Kayak Mekezi'nde de incelemelerde bulunduklarını anımsatarak, "Güzel bir kayak merkeziniz var, Avrupa ile yarışabilecek bir kayak merkezi. Oranın kapasitesini doğaya zarar vermeden nasıl artırırız, ona bakacağız. Buradaki yapılara göre gerekli kaynağı yavaş yavaş aktarmaya başlayacağız." diye konuştu.

Kars'ı 2023'e daha iyi hazırlayacaklarını vurgulayan Ersoy, "İnşallah 2023'te turizm sektörü, hayvancılık sektörünün önüne geçer, öncelikli sektörünüz olur. İnsanların iş bulması konusunda çok etkili. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da ziyaretlerinden dolayı Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

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Kars Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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