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Cıbıltepe Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz: "Sarıkamış'ta yapılan çalışmalarla yerli ve yabancı misafir sayısı artacak ve bu ilimizin kalkınmasına da büyük katkı sağlayacak"

Kars Valisi Türker Öksüz, yeni kış turizmi sezonuna hazırlanan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Cıbıltepe'de incelemelerde bulundu.

Vali Öksüz, sarıçam ormanları ve kristal karı ile Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne geldi.

Merkezde 2019-2020 kış turizmi sezonu öncesi yapılan hazırlık çalışmalarını inceleyen Öksüz yetkililerden bilgi aldı.

Öksüz ve beraberindekiler, yapımı devam eden Türkiye'de sadece Sarıkamış'ta hizmete verecek kapalı sistem 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip 2 kilometre uzunluğundaki yeni telesiyej sistemi, mekanik tesisler, pistlerin ışıklandırılması ve 4 kilometre uzunluğundaki yeni slalom pistinde inceleme yaptı.

Vali Öksüz, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Sarıkamış'taki kayak merkezinin her yıl yapılan çalışmalarla cazibesinin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Yeni sezonda geçen yıla göre daha fazla turist hareketliliği beklediklerini ifade eden Öksüz, "Kayak merkezimiz, mevcut durumuna ilaveten bu yıl yapımına başlanan yeni telesiyej sistemi, ilave pistler, pistlerin ışıklandırılması, yatak kapasitesinin artırılması amacıyla yapılan otel inşaatlarının bitirilerek hizmete sunulmasıyla dünyaya hitap edecek. Sarıkamış'ta yapılan çalışmalarla yerli ve yabancı misafir sayısı artacak ve bu ilimizin kalkınmasına da büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

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Kars Kars Valisi Türker Öksüz

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