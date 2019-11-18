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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi - Kayak merkezindeki otelin genel müdürü Özgür Babayiğit: - "Kayak merkezimizde son teknolojiyi kullanıyoruz, burada timlerimiz her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklarını başarılı bir şekilde yapıyor"

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Rakımı 2 bin 634 olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde elektrik kesintisi ya da telesiyej arızası sebebiyle meydana gelebilecek mahsur kalma olaylarıyla ilgili acil durumlara karşı tedbirli olmak amacıyla tatbikat düzenlendi.

Kayak merkezinin oteller bölgesinde gerçekleştirilen tatbikata İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği tesislerin ilk etabındaki telesiyejde çıkan arıza nedeniyle mahsur kalanlar, JAK timleri tarafından halatlar yardımıyla tek tek indirildi. Teknik arıza ekipler tarafından kısa sürede giderildi.

Sarıkamış'taki otelin genel müdürü Özgür Babayiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Kayak merkezinin yeni sistemle daha da konforlu olduğunu ifade eden Babayiğit, "Cıbıltepe, 2 kilometre uzunluğundaki telesiyejlerde yapılan bin 700 farklı testin ardından sonuçların olumlu çıkması üzerine 'tam bağımsız tesis çalıştırma belgesi' aldı. Yeni sezon için gün sayılan kayak merkezinde yapılan yeni telesiyejle de daha önce 14 dakikada ulaşılabilen zirveye 5 dakikada çıkılması sağlanacak, hem güvenilir hem konforlu olan kayak merkezimizde tüm hazırlıklarımız tamamlandı." diye konuştu.

Babayiğit, tatbikatın JAK timleri tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kayak merkezimizde son teknolojiyi kullanıyoruz, burada timlerimiz her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklarını başarılı şekilde yapıyor. Telesiyejde meydana gelen sıkıntıda, orada bulunan misafirlerimizi sağlıklı ve problemsiz şekilde tahliye etmek için ekipler hazır bulunmakta, başarılı bir tatbikat oldu. JAK timleri ayrıca bölgemize gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenli kayak yapmalarını sağlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Yaklaşık bir saat süren tatbikata 12 kişilik JAK timi katıldı.

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Cıbıltepe Kayak Merkezi Kars kurtarma tatbikat

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