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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 15:02 | Son Güncelleme

SATURDER Başkanı Mir Hasan Taş: - "Hem sömestir tatili hem de hafta sonu olduğu için kayak merkezimiz cıvıl cıvıl. Otellerimizde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar kalınlığının 145 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

İlçede 2 bin 634 rakımda, sarıçam ormanları arasında yer alan, uzun ve alternatif pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken merkeze gelenler, güneşli havada kayak, snowboard yapmanın, kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sezonunun en yoğun döneminin yaşandığını söyledi.

Taş, "Hem sömestir tatili hem de hafta sonu olduğu içi kayak merkezimiz cıvıl cıvıl. Otellerimizde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Pistlerimiz kayak için ideal durumda. Güneşli havada, sarıçam ormanları arasında kayakseverler, doyasıya karın keyfini yaşıyor." ifadelerini kullandı.

- Kardan şehit asker heykellerine ilgi

Merkezin girişinde bulunan ve Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında 5 Ocak'ta açılışı yapılan kardan şehit asker heykellerine de yoğun ilgi gösterildiğini belirten Taş, "Havaların soğuk olması nedeniyle erimeyen heykellerin önünde kayakseverler fotoğraf çektiriyor, öz çekim yapıyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cıbıltepe Kayak Merkezi Kars kayak Sarıkamış

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