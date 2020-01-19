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  4. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 13:10 | Son Güncelleme

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 634 rakımlı sarıçam ormanları arasında, uzun ve alternatif kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kayak merkezine gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.

Kayak merkezinde son yapılanla birlikte 5 telesiyej ile toplam uzunlukları 33 kilometreyi bulan 10 slalom pisti hizmet veriyor.

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı, kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe'de, yarıyıl tatiliyle doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Serkan Tahana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezine her geçen gün ilginin arttığını söyledi.

Sömestir tatili dolayısıyla otellerinde doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığına işaret eden Tahana, "Biz otel olarak satışlarımızı yaklaşık bir ay önce kapatmıştık. Tatil boyunca misafirlerimiz için çeşitli etkinlikler yapacağız. Şu anda tüm pistlerimiz açık. Önümüzdeki günlerde kar yağışı da olacak, herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

Yasemin Kısa da Sarıkamış'a ilk defa geldiğini belirterek, "Buraya tatil için gelmiştik, Mersinli olduğumuz için soğuktan korkmuştuk. Sarıkamış denince şehitlikler akla geliyor. Buranın doğası, ormanları, kayak merkezi muhteşem, çok sevdik." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cıbıltepe Kayak Merkezi kayak kayak merkezi Sarıkamış

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