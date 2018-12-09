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Cıbıltepe kayakseverlerin akınına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2018 15:19 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla hafta sonunu fırsat bilen kayakseverleri ağırladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan, sarıçam ormanlarının yanı sıra kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Cıbıltepe'de hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla hafta sonunu fırsat bilen kayakseverlerin akınına uğradı.
Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe'de, kayak sezonunun açılmasının ardından çevre il ve ilçelerden gelen kayakseverler, kayak, snowboard ve kızağın keyfini çıkardı.
Kayak öğreticisi Bülent Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun yeni açılması ve hafta sonu tatili olması nedeniyle pistlerde yoğunluk yaşandığını söyledi.
Kayak için pistlerde yeterince kar bulunduğunu, sarıçam ormanları arasında kayak keyfi yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Türkiye'nin en iyi karın yağdığı, yani kristal karın olduğu yer Sarıkamış'tır.
Pistlerimiz hazır, bütün oteller, kayak hocaları, hepimiz hazırız, kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." diye konuştu
Atlı kızakçı Muhammed Çamlı da atlı kızakla ziyaretçileri gezdirerek ekmek parası kazandıklarını belirterek, bereketli bir sezon olmasını diledi.
Ankara'dan gelen kayak tutkunu Pınar Kazkansoy ise kayak sezonunu açtıklarını artık herkesi hafta sonu Cıbıltepe'ye beklediklerini ifade etti.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 telesiyej ile toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan bir snowboard pisti olmak üzere 9 pist hizmet veriyor.
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Cıbıltepe Kars

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