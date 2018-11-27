Cıbıltepe yeni kayak sezonunda iddialı

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen ve Kafkasların en iyi kayak merkezi olmayı hedefleyen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de, yeni sezon öncesi yerli ve yabancı turistlerin ağırlanması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi ve bulunduğu bölgede etkili olan kar yağışı, turizmcileri heyecanlandırdı. Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı, çığ tehlikesinin olmaması sebebiyle kayak tutkunlarına önemli avantajlar sunan Cıbıltepe'de sezon öncesi tüm hazırlıklar yapıldı. Telesiyej hattı ve pistleri temizlenip düzenlenerek kayakseverler için hazırlanan, tesislerin tamamı onarılan Cıbıltepe, kayak sezonunun resmen açılmasıyla yerli ve turistleri ağırlayacak. - "Sarıkamış'taki kar dünyanın en iyi karı" Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Cıbıltepe'nin, kar kalitesi ve pist bakımından dünyanın önemli kayak merkezlerinden olduğunu ifade ederek, "Pistlerimizde 50 santimetreye yakın kar bulunuyor. Gerçekten Sarıkamış'taki kar dünyanın en iyi karı. Kristal toz özelliğine sahip ve kayak için el elverişli kar. Hele bu kar Sarıçam ormanları içinde olursa kayağın keyfi daha da başka oluyor." dedi.

Toksoy, Cıbıltepe'nin sezona hazır olduğunu aktararak, "Bütün hazırlıklarımız yapılıyor, otelcilerimiz kendilerini yeniliyor, esnafımız kendini hazırlıyor. Sarıkamış Dağ AŞ'nin işlettiği pistlerimiz sezona hazır. Pistlerdeki mevcut telesiyejlerin bakım ve onarımı yapıldı." bilgisini paylaştı. - Cıbıltepe'nin yeni telesiyeji kayak sezonuna yetiştirilecek Belediye Başkanı Toksoy, kayak merkezine yeni yapılan telesiyejin ocak ayında tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "4 telesiyejimiz, 8 pistimizin tamamı temizlenip düzenlenerek kışa hazırlandı, tesislerimizin onarımları yapıldı. Sezon öncesi tamamen kışa hazır vaziyette bekliyoruz. Cıbıltepe'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra milletvekillerimiz Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç'ın desteğiyle yeni telesiyej yapılıyor. Bu telesiyejde altı kişi aynı anda oturabilecek. Telesiyej günün teknolojisine uygun yapılıyor." Toksoy, belediye olarak da tüm altyapı çalışmalarını yapıp kayak sezonuna hazır hale geldiklerine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: