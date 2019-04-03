HABER

Cıbıltepe'de baharda kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bahar ayında kayak yapmanın keyfini yaşandı - Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu: "Bugün 3 Nisan, bırakın Türkiye'yi, dünyanın çoğu yerinde kar yokken, kayak yapılmıyorken Sarıkamış'ta şu an en az bir metre kar var ve pistler muntazam"

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayakseverler bahar ayında kayak yaptı.

İlkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisana rağmen kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sarıkamış'ta, bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı yüzünden ilçe merkezi ve 2368 rakımlı Handere Geçidi'nin yanı sıra yöredeki sarıçam ormanları beyaz gelinliğini giydi.

Bahardaki karın doyumsuz manzaralar sunduğu 2634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde bu durumu fırsata dönüştüren kayak tutkunları, kayak ve snowboard ile kar motoru ile ormanlar arasında gezinti yapmanın keyfini yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 3 Nisan, bırakın Türkiye'yi, dünyanın çoğu yerinde kar yokken, kayak yapılmıyorken Sarıkamış'ta şu an en az bir metre kar var ve pistler muntazam. Bu, nisan ayında bulunmaz bir şey, bütün kayak severleri kayak keyfini yaşamaya davet ediyorum." dedi.

Snowboard tutkunu Yusuf Kara da baharda kayak yapmanın ayrı bir zevk olduğunu ifade ederek, "Sarıkamış'ta bu sene snowboard’ın tadına vardık. Çok sevdik burayı, şu an nisandayız ama her yerde kar var. Sanki ocak, şubat ayındaymış gibi snowboard yapmaya devam ediyoruz. Herkesi Sarıkamış’a bekliyoruz." diye konuştu.

Kar motoru ile sarıçamlar arasında kar keyfi yaşayan Onur Emre Sezik, "Nisan ayında mükemmel kar var, kar motoruyla gezerek bunun keyfini yaşıyoruz. Şu anda pistlerimiz çok güzel, kayak yapan da motorla gezen de var." ifadesini kullandı.

Kar yağışı yüzünden ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Handere Geçidi'nde bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor
Adana'nın güzellikleri ziyaretçilerini bekliyorAdana'nın güzellikleri ziyaretçilerini bekliyor
Yoğun bakımdan çıktı, şampiyon olduYoğun bakımdan çıktı, şampiyon oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cıbıltepe Kayak Merkezi Kars Sarıkamış

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

Ekipler alarma geçti! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

Alarma geçtiler! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.