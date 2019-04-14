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Cıbıltepe'de kayak sezonu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe'de kayak sezonu kapandı

Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle adından söz ettiren Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, 2018-2019 kayak sezonu sona erdi.

Kayak sezonunun son gününde pistlerde yoğunluk oluşturulan vatandaşlar, çocuklarıyla sezonun son kayağını yaptı.

Tesiste görevli kayak antrenörü Murat Cümşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de en uzun kayak keyfinin yaşandığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde herhangi bir sorun olmadan sezonu tamamladıklarını söyledi.

Geçen yıllara göre daha dolu bir sezon geçirdiklerini ifade eden Cümşit, "Bugün itibarıyla sezonun son kayağını yaptık. Kazasız, belasız yerli ve yabancı turistlere en iyi hizmeti vermeye çalıştık ve sezonumuz çok iyi geçti. İnşallah seneye herkesi buraya tekrar bekliyoruz." dedi.

Erzincan'dan ilçeye kayak yapmak için gelen vatandaşlardan Zafer Küçüksoy da "Senede 7-8 kez Sarıkamış'a kayağa geliyoruz. Gerek doğası gerekse personelin güzelliği, tercih için sebebimiz. Şu an yalnızca Sarıkamış’ta kar olduğu için sezonun son günü buraya geldik. Hala pistlerdeki kar kalitesi aynı duruyor. Seneye yine burada olacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cıbıltepe Kars kayak sezon

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