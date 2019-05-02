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Cıbıltepe'de mayıs ayında snowboard keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

Snowboard tutkunu Ömer Kurtuluş: "Sarıkamış'ın zirvesinde Bayrak Tepe'deyiz, buraya çıkmak 1 saat 40 dakikamızı aldı. Biz 'bitti' demeden sezon bitmez"

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen snowboard tutkunu 2 arkadaş, mayıs ayında da bu sporu yapmanın keyfini yaşadı.

İlkbahar mevsiminin 3'üncü ayı olan mayısa rağmen soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sezonun kapanmasına rağmen bazı vatandaşlar kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Baharda karın doyumsuz manzaralar sunduğu 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bu durumu fırsata dönüştüren Ömer Kurtuluş ile arkadaşı Umut Fendi, snowboard yaptı.

Ömer Kurtuluş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mayısta kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını ifade ederek, "Sarıkamış'ın zirvesinde Bayrak Tepe'deyiz, buraya çıkmak 1 saat 40 dakikamızı aldı. Biz 'bitti' demeden sezon bitmez." dedi.

Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle kışın yerli ve yabancı bir çok turisti ağırlayan Cıbıltepe'de, 14 Nisan'da kayak sezonu sona ermişti.

Sezon kapalı olduğu için telesiyejlerin çalışmadığı kayak merkezine gelen bazı kayak tutkunları, bir süre yürüyerek üst kısımlarına çıktıkları pistlerden kayarak eğlenceli anlar yaşıyor.

Cıbıltepe'de toplam uzunluğu 25 kilometreyi bulan 8 slalom, 1 snowboard pisti ile saatte 1200 kişi kapasitesine sahip 4 telesiyej bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cıbıltepe Kayak Merkezi Kars Snowboard

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