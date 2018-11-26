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Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelenler, bu sezon ilk kez kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı - Kayak antrenörü Serkan Taş: - "Kar yağışı geliyor, umut ediyorum sezon açılacaktır. Biz beklemeden sezonu açtık"

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kar yağışının ardından Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelenler, bu sezon ilk kez kayak yapma imkanı buldu.

Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış ilçesinde yer alan ve ülkenin önde gelen kayak merkezlerinden Cıbıltepe'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Bunun üzerine ilçe sakinleri ve bazı kayakseverler, sezonun ilk kayağını yapmak için kristal karı ve sarıçam ormanları arasındaki büyüleyici manzarasıyla öne çıkan merkeze geldi. Kayak sezonunun resmi olarak başlamamasına rağmen sezonun ilk kayağını yapma imkanı bulanlar heyecanlı anlar yaşadı.

Oğlu Hamza Taş ile Cıbıltepe'ye gelen kayak antrenörü Serkan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pistlerdeki beyaz örtüyü görür görmez kayaklarını ayaklarına takıp sezonun ilk kayağını yaptıklarını söyledi. Taş, "Sezon resmen açılmadı ama biz kayakseverler kayılabilecek kadar karı bulmuşken değerlendirelim istedik. Kar yağışı geliyor, umut ediyorum sezon açılacaktır. Biz beklemeden sezonu açtık." diye konuştu.

Serkan Taş, Sarıkamış ormanlarının kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Oğlumla biraz antrenman yaptık. Kendisi de sporcudur, yarışlara hazırlanıyor. Hazır karı bulmuşken birkaç gün antrenman yapmak istedik. Ayrıca Sarıkamış yalnız kayakla değil doğasıyla da ünlüdür. Burada doğa fotoğrafçıları için de inanılmaz manzaralar var. Sarıçam ağaçları kırağı tutmuş, bu manzaranın görülmesi gerekir."

Kayakçı Hamza Taş ise birinci etap pistte babasıyla kayağın keyfini yaşadıklarını söyledi.

- Kartpostallık görüntüler oluştu

Fotoğraf tutkunu Hasan Cellat da Sarıkamış'ın doğasında her mevsim fotoğraf çekmenin insanı büyülediğini belirterek "Biz amatör fotoğrafçılar olarak Sarıkamış ormanlarında özellikle sabahları kırağı fotoğrafı çekmeyi çok seviyoruz. Fotoğraf tutkunlarının bu manzarayı çekmesi lazım çünkü tam zamanı." şeklinde konuştu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 dereceye düşmesiyle sabah saatlerinde ilçeyi çevreleyen sarıçam ormanları ve 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi kırağıya büründü. Ağaçların ve bitkilerin üzerinde oluşan kırağı fotoğrafçılara görsel şölen sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cıbıltepe Kayak Merkezi kar kayak Sarıkamış

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