Cıbıltepe'de sonuna yaklaşılan sömestir yoğunluğu

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, sonuna yaklaşılan yarıyıl tatilinde kayak severlerle doldu.

Kar kalınlığının 140 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayak tutkunları, kayak, snowboard ve kızak yapmanın keyfini yaşadı.

Kayak merkezindeki Habitat Otel sahibi Kürşad Gemalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde sömestirde yüzde 100 yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yarıyıl tatilini kazasız ve yoğun bir ilgiyle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gemalmaz, "Kayak severlerimizin yanı sıra yarıyıl tatilinin son günlerini değerlendiren çocuklar, kayak ve karda oynayarak günlerini değerlendirdiler. Bugün sömestir tatilinin son günü olması dolayısıyla misafirlerimiz evlerine dönüyor. Tabii Sarıkamış'a olan ilgi devam ediyor." diye konuştu.

Gemalmaz, yarıyıl tatilinin pazartesi biteceğini ve çocukların okula başlayacağını ancak şubat ve mart ayları için de kayak merkezlerindeki yoğunluğun yine yüksek olacağını belirtti.