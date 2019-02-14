Cibutili çocuklar, Türkiye’de şifa buldu

Sağlık Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında geçtiğimiz yıl Cibuti’den Türkiye’ye getirilen 5 çocuğun tedavileri tamamlandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin ardından tekrar sağlıklarına kavuşan Cibutili çocukları ziyaret etti. Taburcu edilmeden önce son kez Cibutili ailelerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çiftçi, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, "Mazlum ve mağdur milletlerin ümidi haline gelen devletimize Allah zeval ermesin” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Cibuti Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında geçtiğimiz yıl Mart ayında Cibuti’de ortak bir sağlık haftası düzenlendiğini hatırlatan Vali Çiftçi, "Bu etkinliğe Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Afşarlar ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sinan Zehir birlikte katıldı. Cibuti’deki hastanenin kapasitesinin yeterli olmaması ve bazı ameliyatlara imkan tanımamasıyla ileri tetkik, tedavi gerektiren bazı hastaların Türkiye’ye nakledilmesine ve tedavilerinin Türkiye’de yapılması kararlaştırılıyor. Bu kapsamda yaşları 2 ila 5 arasında değişen 5 çocuğumuz refakatçileriyle birlikte Türkiye’ye getirilerek hastanemizde tedavi altına alındı. Bazı çocuklarımız 3 ila 5 kez ameliyat oldu. Şu anda hepsi sağlıklarına kavuştular. Yavrularımızı ülkelerine uğurluyoruz. Burada ameliyatları gerçekleştirilen doktorlarımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve tüm bunların arkasında iradesi olan Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Mazlum ve mağdur milletlerin ümidi haline gelen devletimize Allah zeval vermesin” dedi.