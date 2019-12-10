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Cibutili hasta Kayseri Şehir Hastanesinde iyileşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:29 | Son Güncelleme

Geçirdiği kazada bel omurlarından biri kırılan ve yürümekte güçlük çeken Cibutili hasta, tedavi için geldiği Kayseri'de sağlığına kavuştu

KAYSERİ (AA) - Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de geçirdiği kaza sonucu bel omurlarından biri kırılan ve buna bağlı olarak yürümekte güçlük çeken DJGadid Omar Boulhan, sağlık turizmi kapsamında geldiği Kayseri'de tedavi edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesi, verilen kaliteli hizmet ile yabancı hastaların da şifa aradığı bir sağlık merkezi haline geldi.

Cibuti'de yaşanan bir kavga sonrasında merdivenden düşerek yaralanan ve yürüme zorluğu çeken 38 yaşındaki DJGadid Omar Boulhan da yaptığı araştırmalar sonrasında geldiği Kayseri Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boulhan, belindeki ağrıdan dolayı yürüyemediğini belirtti.

Cibuti'de sağlık turizmi kapsamında tedavi için farklı ülkelere gitme imkanları olduğunu ifade eden Boulhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben de başka bir ülkede tedavi olmaya karar verdim. Önceden tedavi için Fransa'ya gidiyorduk. Şimdi ise Türkiye'yi tercih ediyoruz. Türkiye ile iletişime geçtiğimizde ise Kayseri'de donanımlı, güzel bir sağlık kompleksi bulunduğunu ve doktorların çok iyi olduğunu söylediler. Beni havaalanında karşılayarak hastaneye kadar eşlik ettiler. Her şeyden çok memnun kaldım. Cibuti'de ağrılarımdan dolayı çok sıkıntı yaşamıştım. Şu an ise çok iyiyim. Doktorlarımdan, hemşirelerinden ve sağlık turizmi ekibinden çok memnun kaldım. Her şey yolunda gitti."

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Cengiz Çavumirza da iki ay önce düşme sonucu bel omurlarında biri kırılan Boulhan'ın, kendilerine yürüme güçlüğü şikayetiyle geldiğini belirtti.

Tetkikleri yaptıktan sonra omurgada kırığa bağlı "kifoz" denilen ciddi bir eğrilik tespit ettiklerini anlatan Çavurmirza, ameliyatı başarıyla tamamlanan Boulhan'ı ülkesine sağlıklı uğurlayacaklarını aktardı.

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Cibuti Kayseri Kayseri Şehir Hastanesi

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