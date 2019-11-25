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Cibuti'nin en büyük camisinin resmi açılışı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfınca temeli 4 yıl önce atılan, Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışının özelliklerini taşıyan Cibuti 2. Abdülhamid Han Cami ve Külliyesi'nin resmi açılışının bu ayın sonunda törenle yapılması planlanıyor - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te Cibuti ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle'nin, "ülkesinde Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir cami görme" isteğini belirtmesi üzerine inşa edilen cami, aynı anda 6 bin kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip - TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat: - "Cibuti'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan bu yapı, birliğin, huzurun ve barışın sembolü olacak"

SEFA ŞAHİN - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) temeli 4 yıl önce atılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Cami ve Külliyesi'nin resmi açılışının bu ayın sonunda törenle yapılması planlanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te Cibuti ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle'nin, "ülkesinde Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir cami görme ve semalarında İstanbul usulü ezanı duyma" isteğini belirtmesi üzerine inşa edilen camide, aynı anda 6 bin kişi ibadet edebilecek.

Cami ve külliye, ülkenin önemli liman kenti olan başkent Cibuti'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da bulunduğu Salines Ouest Semti'nde deniz doldurularak 13 bin metrekare alana yapıldı.

Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla bölgenin önemli ve en büyük simge eser olma özelliğini taşıyan caminin açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılması bekleniyor.

- Malzemeler Türkiye'den getirildi

Cami ve külliyenin inşası için malzemelerin büyük kısmı Türkiye'den getirildi. Kubbesinin yüksekliği 27, çapı 20 metre olan caminin 46 metrelik iki şerefeli iki minaresi bulunuyor.

Kubbe ve duvarlarında klasik Osmanlı hat sanatına ait nadide örneklerini taşıyan camide, bölgesel özelliklerin yansıtılması amacıyla sade bir üslup tercih edildi. Ana kubbe ve yarım kubbe avizeleri, klasik Osmanlı aydınlatma sanatına uygun olarak tasarlandı.

Bütün kubbeleri kenetli alüminyum levhayla kaplanan caminin, kubbeleri üzerinde yer alan bakır alemleri özel projelendirilerek tecrübeli sanatkarlarca altın varakla kaplandı.

Ahşap işi ve dekorasyonu geleneksel Türk-İslam sanatlarına uygun olarak Türkiye'de üretilen caminin, harim ve mahfil kat zeminlerine, sıcak iklim göz önünde bulundurularak koku yapmayan yün keçeler serildi.

- "Ecdat mirasını Afrika'da yaşatmaya devam ediyoruz"

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Türkiye'den çıkarılan krem ve bej renkli doğal taş malzemeleriyle caminin iç ve dış duvarlarının kaplandığını, bütün mermer ürünlerin geleneksel Türk-İslam sanatına uygun üretildiğini söyledi.

Bu caminin Afrika'da, Osmanlı Devleti'nden sonra bir Osmanlı sultanı adına yaptırılan ilk cami olduğunu bildiren Polat, şunları kaydetti:

"Böylelikle Türkiye Diyanet Vakfı, ecdat mirasını Afrika topraklarında yaşatmaya devam etmiş olacak. Cibuti'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan 2. Abdülhamid Han Cami ve Külliyesi, Anadolu ve Afrika halkları arasındaki ortak din, tarih, kültür ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olacak. Aynı zamanda birliğin, huzurun ve barışın da sembolü olacak."

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2. Abdülhamit Han Cami ve Külliyesi TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat türkiye diyanet vakfı

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