Cibuti'nin en büyük camisinin resmi açılışı yapılacak

SEFA ŞAHİN - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) temeli 4 yıl önce atılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Cami ve Külliyesi'nin resmi açılışının bu ayın sonunda törenle yapılması planlanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te Cibuti ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle'nin, "ülkesinde Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir cami görme ve semalarında İstanbul usulü ezanı duyma" isteğini belirtmesi üzerine inşa edilen camide, aynı anda 6 bin kişi ibadet edebilecek.

Cami ve külliye, ülkenin önemli liman kenti olan başkent Cibuti'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da bulunduğu Salines Ouest Semti'nde deniz doldurularak 13 bin metrekare alana yapıldı.

Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla bölgenin önemli ve en büyük simge eser olma özelliğini taşıyan caminin açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılması bekleniyor.

- Malzemeler Türkiye'den getirildi

Cami ve külliyenin inşası için malzemelerin büyük kısmı Türkiye'den getirildi. Kubbesinin yüksekliği 27, çapı 20 metre olan caminin 46 metrelik iki şerefeli iki minaresi bulunuyor.