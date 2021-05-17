Çiçeği burnunda anne Öykü Karayel'den eşi Can Bonomo'ya ilginç kutlama: Bu durum ürememize sebep oldu!

Oyuncu Öykü Karayel eşi Can Bonomo'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı. Birlikte oldukları bir kareyi paylaşan Karayel, "Ne çok gülmüştük saçlarıma o gün... Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu işte... İyi ki doğdun..." notunu düştü.