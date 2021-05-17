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  4. Çiçeği burnunda anne Öykü Karayel'den eşi Can Bonomo'ya ilginç kutlama: Bu durum ürememize sebep oldu!

Çiçeği burnunda anne Öykü Karayel'den eşi Can Bonomo'ya ilginç kutlama: Bu durum ürememize sebep oldu!

Seo Editör-8 Seo Editör-8
17.05.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öykü Karayel, 30 yaşına basan eşi Can Bonomo'nun doğum gününü Instagram hesabından yayınladığı siyah beyaz fotoğraf karesini paylaşarak, altına düştüğü tebessüm ettiren not ile kutladı.

Geçtiğimiz ay 'Roman' adını verdikleri oğullarını kucağına alan
Öykü Karayel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Öykü Karayel'den eşi Can Bonomo'ya romantik kutlama!

Oyuncu Öykü Karayel eşi Can Bonomo'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı. Birlikte oldukları bir kareyi paylaşan Karayel, "Ne çok gülmüştük saçlarıma o gün... Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu işte... İyi ki doğdun..." notunu düştü.

Çiçeği burnunda anneye kutlama

Çiçeği burnunda anneye kutlama
Geçtiğimiz haftalarda oğlu Roman'ı dünyaya getirmesiyle ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Karayel'e ilk anneler gününde eşi Bonomo'dan duygusal mesaj geldi.

Biricik oyun arkadaşım anneler günün kutlu olsun

Biricik oyun arkadaşım anneler günün kutlu olsun
Bonomo eşiyle birlikte çekindikleri fotoğraf karesini paylaşarak, "Benim canım sevgilim, biricik oyun arkadaşım; seni çok seviyorum... Anneler günün kutlu olsun! :) Bir canlıyı gözü gibi sakınıp esirgeyen, yetiştirip büyüten herkesin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Müjdeli haberi böyle vermişti

Müjdeli haberi böyle vermişti
Öte yandan 2018 yılında Can Bonomo ile hayatını birleştiren Karayel, aylar evvel anne baba olacaklarının müjdesini ise İnstagram hesabından yayınladığı bu kareler ile vermişti.

Oğullarına Roman adını vereceklerini açıklamışlardı

Oğullarına Roman adını vereceklerini açıklamışlardı
30 yaşındaki ünlü oyuncu gönderisine "Hey alttaki küçüklük Roman Bonomo. Yeni yılda görüşürüz" notunu düşmesiyle mutlu haberi duyurmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Öykü Karayel
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