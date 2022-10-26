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  4. Çiçeği burnunda Başbakanı kimse böyle görmemişti! Dünya Rishi Sunak'ın videosuyla çalkalanıyor... Dansına yorum yağdı

Çiçeği burnunda Başbakanı kimse böyle görmemişti! Dünya Rishi Sunak'ın videosuyla çalkalanıyor... Dansına yorum yağdı

26.10.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liz Truss’ın istifasının ardından İngiltere’de Başbakanlık koltuğuna oturan Rishi Sunak, serveti ve ülkenin hem en genç hem de ilk Hint kökenli başbakanı olması özellikleriyle dünyanın gündeminde kendisine geniş yer bulurken son olarak sosyal medyada yayılan bir video şok etkisi yarattı. Sunak’ın İbiza’da tatil yaptığı sırada bir beach club’ta dans ettiği o anlar viral oldu. Sunak’ı hiç kimse daha önce böyle görmemişti. İngiltere’nin yeni Başbakanı’nın dansına yorum yağdı.

İngiltere'de uzun süredir devam eden siyasi krizde düğüm Rishi Sunak'ın ülkenin yeni başbakanı olmasıyla çözülmüş oldu. Tüm dünyanın konuştuğu Rishi Sunak, hayatı, sahip olduğu özellikleriyle gündemden düşmezken son olarak sosyal medyada viral olan bir videodaki dans görüntüleri şok etkisi yarattı. İşte detaylar...

"KAZANABİLMEK İÇİN KALABALIĞIN KENDİSİNE OY VERMESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR"

İngiltere’de dün Kral III. Charles’tan hükümeti kurma görevini almasının ardından resmi olarak Başbakan olan Rishi Sunak’ın sosyal medyada paylaşılan videosu gündem oldu. İspanya’nın turistik adası İbiza’da tatil yapan Sunak’ın, O Beach İbiza’da dans ettiği anlar Club sahibi Wayne Lineker tarafından sosyal medyada "Rishi Sunak, kazanabilmek için kalabalığın kendisine oy vermesini sağlamaya çalışıyor" ifadeleriyle paylaşıldı.

RİSHİİÇ

8 Temmuz’da paylaşılan ve 263 binden fazla izlenen video, 19 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum da aldı. Videoda, müziğin ritmine kendisini kaptıran çiçeği burnunda Başbakan Sunak’ın doyasıya dans ederek eğlendiği görüldü.

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İNGİLTERE TARİHİNE GEÇTİ! ÜLKENİN EN GENÇ VE HİNT KÖKENLİ İLK BAŞBAKANI

İngiltere’deki başbakanlık yarışından Penny Mordaunt’un çekilmesi üzerine 42 yaşındaki Sunak oylama yapılmadan İngiltere tarihinin hem en genç hem de Hint kökenli ilk başbakanı olmuştu. İngiltere’de ekonomik sorunlar nedeniyle baskı altında kalan Liz Truss, 20 Ekim’de başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Truss, 45 gün görevde kalarak ülke tarihinde en kısa süre görev yapan başbakan olmuştu.

FİNLANDİYA BAŞBAKANI'NIN DA DANS VİDEOSU OLAY OLMUŞTU

Finlandiya’nın en genç Başbakanı Sanna Marin’in arkadaş grubuyla şarkı söyleyip dans ettiği anlar sosyal medyada hızla yayılarak ilgi odağı olmuştu. Videoda şarkıyla birlikte doyasıya eğlendiği görülen Marin’e Fin şarkıcı Alma ve kız kardeşi Anna, rapçi Petri Nygard, TV sunucusu Tinni Wikstrom, fotoğrafçı Janita Autio, radyo sunucusu Karoliina Tuominen ve Sosyal Demokrat partisinden milletvekillerinin eşlik ettiği görülmüştü. (İHA)

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