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  4. Çiçeği burnunda belediye başkanı Lal Denizli'den 3 günlük festivale 15 milyon TL! Sosyal medyada gündem oldu

Çiçeği burnunda belediye başkanı Lal Denizli'den 3 günlük festivale 15 milyon TL! Sosyal medyada gündem oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.05.2024 14:08
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31 Mart seçimlerinde CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli, Alaçatı Ot Festivali için 15 milyon lira harcadı. 3 günlük festival için 15 milyon lira harcanması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Öte yandan festivale katılan ünlü isimler de dikkat çekti.

Çiçeği burnunda belediye başkanı Lal Denizli'den 3 günlük festivale 15 milyon TL! Sosyal medyada gündem oldu

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, üç günlük Alaçatı Ot Festivali için 15 milyon harcadı. İhale, deprem ve salgınlarda yapılan 21b'ye göre pazarlık usulü oldu. İki firmanın davet edildiği ve 18 Nisan-21 Nisan'da yapılan festival organizasyonunu 14 milyon 975 bin lira ile Startan Ajans kazandı.

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MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Milli Takımlar eski Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin çiçeği burnunda belediye başkanı olan kızı Lal Denizli, üç günlük Alaçatı 13’ncü Ot Festivali için 15 milyon lira harcadı. Festivalde Mor ve Ötesi, Ayhan Sicimoğlu ve Edis sahne aldı. Pazarlık usulü yapılan o ihalenin belgesine de ulaşıldı.

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Üç günlük festival boyunca ne hizmetlerin satın alınacağına yer verilmeyen festivalin açılışına bir birinden ünlü isimler davet edildi. Festival programı boyunca yarışmalar ve söyleşiler gerçekleşti. Sinan Meydan, Nebil Özgentürk’ün söyleşi yaptığı, Mor ve Ötesi, Ayhan Sicimoğlu ve Edis’in konser verdiği üç günlük ihaleye 15 milyon harcanması sosyal medyada gündem oldu. ‘Öz’e dönüş’ temalı festivalin tanıtımı Alaçatı’nın simgesi olan Yel değirmenlerinde gerçekleşti. Açılışta bir konuşma yapan Denizli, ‘Festivaller çok önemlidir. Festivaller kentleri diri tutan, turizmi canlandıran ve insanlara farklı deneyimler yaşatacak yegâne ortamlardır. Dünyada birçok kentin gelir kaynağı bu tip festivallerdir. Bu nedenle Alaçatı Ot Festivali’mizi istediğimiz seviyeye getirebilmek adına hayata geçireceğimiz birkaç uygulamamız olacak” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
çeşme festival lal denizli
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