HABER

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 11:52 | Son Güncelleme

Türkiye'de kayısı üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Iğdır'da, baharda çiçek açan kayısı ağaçları, büyüleyici görüntüler oluşturuyor. Mikroklima iklimi ve coğrafi konumu nedeniyle Doğu'nun Çukurova'sı olarak adlandırılan ve yıllık yaklaşık 40 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı kentte, on binlerce kayısı ağacı çiçek açtı.

Her ilkbaharda beyaz çiçekleriyle adeta gelinlik giyen kayısı ağaçları, bir yandan doğaseverlerin ilgi odağı olurken bir yandan da bölgenin turizmine katkı sağlıyor.

Doğu'nun Çukurova'sı çiçek açtı

Özellikle sosyal medyada sıkça yer bulmaya başlayan çiçek açmış kayısı ağaçlarıyla bezeli bahçeler, ziyaretçilerine sunduğu görsel şölenin yanı sıra Iğdır kayısısının tanıtımında da büyük rol oynuyor.
Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bahçelerin böyle beyaza bürünmesi kayısı üretimini artırmak ve bu kayısının tanıtımını yapmak adına çok faydalı oluyor. Adeta kayısımızın reklamı doğal yollarla yapılmış oluyor." dedi.
Bahçelerin doğal manzaralar sunduğunu belirten Yolcu, "Özellikle Iğdır'a ilkbaharda gelen vatandaşlarımız uçaktan bile baktıklarında kayısı bahçelerini çok güzel şekilde görebiliyor. Bu yıl da hava çok güzel, inşallah bir don riski olmaz. Iğdır'da 20 Nisan'a kadar don riski her zaman var, dileğimiz don olmaması, bereketli bir üretim sezonu geçirmemizdir." diye konuştu.

'HERKESE BU BAHÇELERİ GÖRMELERİNİ ÖNERİRİZ'

'HERKESE BU BAHÇELERİ GÖRMELERİNİ ÖNERİRİZ'
Kayısı bahçelerinin görsel şölen sunmasının birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandığını aktaran Yolcu, şunları söyledi:
"Basından takip ettiğimiz kadarıyla buraya çeşitli turlar düzenleniyor. Tanıtımlar sonucu Iğdır kayısı ile anılmaya başladı. Herkese bu bahçeleri görmelerini öneririz, tüm vatandaşlarımızın özellikle bahar döneminde Iğdır'daki kayısı bahçelerini görmelerini tavsiye ediyoruz."

'KAHVERENGİ, YEŞİL VE BEYAZIN TONLARIYLA GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR'

'KAHVERENGİ, YEŞİL VE BEYAZIN TONLARIYLA GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR'
Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş ise kayısı ağaçlarının görülmeye değer güzellikler sunduğuna işaret ederek şunları kaydetti: "Beyaz çiçek açan ağaçlar kahverengi, yeşil ve beyazın tonlarıyla görsel şölen sunuyor, hem fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor hem de doğaseverlerin. Bu bahçeleri görmek isteyen birçok kişi de bizimle iletişime geçiyor, biz de onlara bu güzellikleri görme fırsatı veriyoruz. Çevre illerden bu güzelliği görmeye gelenler oluyor. Bu güzellik mutlaka görülmesi gereken bir doğa olayı."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayısı ağacı ığdır

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Anadolu Ajansı yayınladı! İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Havalimanı taşınması nedeniyle İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

Hakkari’de 15 günlük yasak

Hakkari’de 15 günlük yasak

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.