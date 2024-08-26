HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çiçek aşısı Türkiye'de en son ne zaman yapıldı? En son kaç doğumlular çiçek aşısı oldu? Çiçek aşısı hâlâ yapılıyor mu?

Çiçek aşısı Türkiye'de en son ne zaman yapıldı? En son kaç doğumlular çiçek aşısı oldu? Çiçek aşısı hâlâ yapılıyor mu?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.08.2024 22:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişte, çiçek hastalığı nedeniyle çiçek aşısı rutin aşı takviminde yer alırdı. Ancak, 1980 yılında çiçek hastalığının dünya genelinde yok edilmesiyle birlikte bu aşı, rutin uygulamadan kaldırıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), maymun çiçeği virüsü (mpox) konusunda alarm vermesiyle birlikte, çiçek aşısının geçmişi yeniden araştırılmaya başlandı.

Çiçek aşısı Türkiye'de en son ne zaman yapıldı? En son kaç doğumlular çiçek aşısı oldu? Çiçek aşısı hâlâ yapılıyor mu?

Maymun çiçeği virüsünün yeniden yaygınlaşmasıyla birlikte, çiçek aşısı yeniden gündemin önemli bir parçası haline geldi. Geçmişte, 1958 ile 1977 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran çiçek hastalığı, ciddi bir küresel sağlık tehdidi oluşturmuştu. Bu tehdit karşısında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çiçek aşısının dünya genelinde yaygın olarak uygulanmasını sağlamış ve bu sayede hastalık büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak, maymun çiçeği virüsü (mpox) ile ilgili olarak son yıllarda yapılan araştırmalar, çiçek aşısı yaptırmış olan kişilerin bu yeni tehdit karşısında da belirli bir koruma sağlayabileceğini gösterdi. Bu durum, çiçek aşısının günümüzde yeniden uygulanıp uygulanmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Çiçek aşısı nedir?

Yüzyıllardır tanınan ve geniş bir yayılım gösteren çiçek hastalığı, insanlık tarihinin en öldürücü hastalıklarından biri olarak kabul edilir. Variola virüsünün neden olduğu bu hastalık, insandan insana solunum yoluyla bulaşır. Ancak, çiçek hastalığının tedavisinde kullanılan çiçek aşısı, tıpta devrim niteliğinde bir buluş olarak tarihe geçmiştir. Bu aşı, insan sağlığı açısından önemli bir dönüm noktası olup, canlı virüsler içeren ilk aşı olarak bilinir.

Aşının içeriğinde, çiçek hastalığına neden olan Variola virüsü yerine, Vaccinia virüsü bulunur. Çiçek aşısı, aşılanan kişiyi en az 10 yıl süreyle koruma sağlar. Bu aşı, sadece enfeksiyona karşı uzun süreli bir koruma sunmakla kalmaz, aynı zamanda çiçek hastalığına maruz kaldıktan sonra ilk 4 gün içinde uygulandığında da etkili bir koruyuculuk sağlar. Bu erken müdahale, hastalığın gelişimini önleyebilir ve ciddi sağlık sorunlarını engelleyebilir.

Türkiye'de çiçek aşısı, Hıfzısıhha Enstitüsü tarafından üretilip geliştirilmiştir. Ancak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütü'nün kararları doğrultusunda bu aşının üretimi ve geliştirilmesi sona erdirilmiştir. Günümüzde pek çok ülke, çiçek aşısı stoklarını artırma çabası içinde olup, geçmişteki bu önemli sağlık aracının etkilerini korumak için çeşitli stratejiler geliştirmektedir.

Çiçek aşısının tarihçesi

Çiçek aşısı, bulaşıcı hastalıklara karşı geliştirilen ilk aşı olma unvanına sahiptir. 1796 yılında İngiliz doktor Edward Jenner, sığır çiçeği virüsünün, ölümcül çiçek virüsüne karşı etkili bir bağışıklık sağladığını keşfetti. Bu buluş, aşı tarihinin ilk adımlarını oluşturdu ve tıbbi teknolojinin evrimine önemli bir katkıda bulundu.

Çiçek aşısı, 1796'dan 1880'lere kadar, koldan kola aşılama yöntemiyle bireyler arasında aktarıldı. Birinci nesil çiçek aşıları, canlı hayvan derisi üzerinde üretilmiş ve 1950'lerden 1970'lere kadar geniş bir şekilde dağıtılarak çiçek hastalığının ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynamıştır. İkinci nesil aşılar, daha yüksek saflık ve etkinlik sağlamak amacıyla koryoallantoik membranlar veya hücre kültürlerinde üretilmiştir. Üçüncü nesil aşılar ise zayıflatılmış vaccinia suşlarına dayanır ve çiçek hastalığının eradikasyonundan önce sınırlı bir kullanım alanı bulmuştur. Bu aşama, çiçek aşısının evrimindeki son yenilikleri ve gelişmeleri yansıtır.

Çiçek aşısı nasıl yapılır?

Çiçek aşısı, insanlığın en önemli sağlık ilerlemelerinden biri olarak kabul edilir ve bu aşının üretim süreci, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve hastalıkların önlenmesi adına büyük bir katkı sağlamıştır. Aşı, steril bir ortamda hazırlanır ve şişelenir. Paketleme işlemi, aşının kontaminasyon riskini ortadan kaldırmak için dikkatlice yapılır. Son aşamada, aşılar sağlık kuruluşlarına dağıtılır ve uygulama için hazırlanır. Uygulama genellikle deriye doğrudan enjeksiyon yöntemiyle yapılır.

Çiçek aşısı Türkiye'de en son ne zaman yapıldı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından desteklenen geniş çaplı aşı kampanyaları sonucunda, çiçek hastalığı 1980'lerin başında dünya genelinde tamamen ortadan kaldırıldı. Çiçek hastalığının bilinen son vakası, 1977 yılında Somali'de meydana geldi. Bu büyük başarıyla birlikte, 1980'li yıllardan itibaren tüm ülkelerde zorunlu olan çiçek aşısı uygulaması sona erdirildi.

Çiçek aşısı hâlâ yapılıyor mu?

Bazı ülkelerde askeri personelin aşılanmasına devam edilmektedir. Bilinen son çiçek vakasının 1977'de Somali'de görülmesinin ardından, Türkiye de dahil birçok ülke, daha önce zorunlu olan çiçek aşısı programlarını durdurmuştur. Bu nedenle, Türkiye'de çiçek aşısı uygulaması en son 1980'li yılların başında gerçekleştirilmiştir. O tarihten sonra, yalnızca belirli risk gruplarına ve askeri personel gibi özel durumlara yönelik aşı uygulamaları bazı ülkelerde sürdürülmüştür. Dolayısıyla en son kaç doğumlular çiçek aşısı oldu dendiğinde 1980’li yılların başında doğanlar akıllara gelir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
çiçek hastalığı Maymun çiçeği virüsü Maymun Çiçeği hastalığı
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'a 'gökdelenli' yanıt: Bula bula bunu buldu!

Erdoğan'a 'gökdelenli' yanıt: Bula bula bunu buldu!

Süper Lig'de bir darp skandalı daha! Hakeme devre arası saldırdılar 'Görüntüleri vermek istemiyoruz...'

Süper Lig'de bir darp skandalı daha! Hakeme devre arası saldırdılar 'Görüntüleri vermek istemiyoruz...'

Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

18 yaşındaki kızını bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

18 yaşındaki kızını bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

Teoman'dan gündem olan sözler! "Suriyeli kara kuruları görünce..."

Teoman'dan gündem olan sözler! "Suriyeli kara kuruları görünce..."

Cinsiyet partisinde skandal olay!

Cinsiyet partisinde skandal olay!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.