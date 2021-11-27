HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çiçek Pasajı'ndaki pompalı tüfekli rehine krizinde yeni gelişme

Çiçek Pasajı'ndaki pompalı tüfekli rehine krizinde yeni gelişme

27.11.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Çiçek Pasajı'ndaki restoranda arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadınla tartışan ve havaya pompalı tüfekle ateş açan Levent Erdal Ö. tutuklandı.

Çiçek Pasajı'ndaki pompalı tüfekli rehine krizinde yeni gelişme

İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Çiçek Pasajı'nda gece yarısı alkollü olduğu iddia edilen Levent Erdal Ö. pasajdaki bir restorana gelerek, eski kız arkadaşı N.C. ile tartıştı.

Tarihi Çiçek Pasajı'nda hareketli anlar! Pompalı tüfekle kadını rehin alarak havaya ateş açtıTarihi Çiçek Pasajı'nda hareketli anlar! Pompalı tüfekle kadını rehin alarak havaya ateş açtı

POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ ETTİ, KADINI REHİN ALDI

Levent Erdal Ö., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarak havaya ateş etti ve etrafa tehditler savurdu. Bu sırada restoranlarda bulunan müşteriler kendilerini dışarı attı. Pasaj içinde bulunan restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada şüpheli, N.C.'yi rehin alarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri pasaj çevresinde güvenlik önlemi aldı. Restorana gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri de etrafa tehditler savuran şüpheli Levent Erdal Ö.'yü ikna etmek için uğraştı.

TUTUKLANDI

Şüpheli, bir süre sonra Güven Timlerinin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı. Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Levent Erdal Ö. çıkarıldığı mahkemece 'tehdit' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından tutuklandı. (DHA)

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Komşunun oğlunu rehin alan kadın serbestKüçük çocuk dehşeti yaşadı! Komşunun oğlunu rehin alan kadın serbest


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndüKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndü
Müslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklamaMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama
Ölüm ayırdı! Her şey akşam yemeğinden sonra olduÖlüm ayırdı! Her şey akşam yemeğinden sonra oldu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu: Vali de görecek, Erdoğan da görecek

Kılıçdaroğlu: Vali de görecek, Erdoğan da görecek

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.