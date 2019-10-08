Çiçek saksısında Hint keneviri yetiştirdi

Hatay’ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinin balkonundaki saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antakya İlçe Jandarma komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, Odabaşı Mahallesi’nde yaşayan A.K’nin evinde yaptığı aramada, balkonda çiçek saksılarına ekilmiş 49 kök Hint keneviri bitkisi ile 35 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K. ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

