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Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

17.12.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Erol Günaydın, Cengiz Küçükayvaz, Tuna Arman, Civan Canova gibi isimlerin yer aldığı Çiçek Taksi dizisi, Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yerini koruyor. Çiçek Taksi dizisinde Şoför Erdal'a hayat veren ünlü oyuncu Kamil Güler, son haliyle dikkat çekti.

Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

Çiçek Taksi'nin unutulmaz oyuncularından Kamil Güler, magazin basınından uzak durmayı tercih eden isimlerden biri. Şimdilerde 50 yaşında olan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin yönetmenliğini Yaşar Seriner, senaristliğini ise Yılmaz Okumuş üstleniyordu. Sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kilitleyen dizinin bazı oyuncuları ekranlardan uzaklaşırken bazıları ise sanat kariyerine hız kesmeden devam etti.

Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

Çiçek Taksi dizisinde Erdal Şanlı karakterini canlandıran Kamil Güler, meslek hayatının büyük bir kısmını tiyatroya ayırdı.

Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

İstanbul Kraliyet Tiyatrosu kurucularından olan Kamil Güler, bir süre sonra buradan ayrılmıştı. Her ne kadar Acemi Cadı, Gümüş, Haneler, Filinta gibi projelerde rol alsa da, Çiçek Taksi dizisiyle akıllara kazındı.

Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

Çiçek Taksi'de oynadığı yıllarda 20'lerinin başında bir genç olan Kamil Güler, şimdilerde 50 yaşında...

Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Kamil Güler'e ''Ne güzel yaşlandın sen'' ve ''Beyaz saç ayrı karizma katmış'' gibi yorumlar yapılıyor.

Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

Özel hayatıyla dikkat çeken Kamil Güler, Sevim Gözay ve Yeşim Büber'le nikah masasına oturmuştu.

Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

Kamil Demir aradığı aşkı, eski milli voleybolcu Neslihan Demir'de buldu.

Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

2014 yılında evlenen çift, mutluluk kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

Çiçek Taksi'nin Erdal'ı son haliyle şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı

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