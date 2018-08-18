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Çiçek toplamaya giden yaşlı kadına şok tabancalı gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 05:56 | Son Güncelleme

ABD'nin Georgia eyaletinde mutfak bıçağıyla çiçek topladığı alana gelen polislerin ikazlarına uymayınca şok tabancasıyla vurulup gözaltına alınan 87 yaşındaki Martha Al Bishara'nın İngilizce bilmediği, sadece Arapça konuşabildiği ortaya çıktı

ABD'de elindeki bıçakla karahindiba çiçeği toplamak isteyen yaşlı kadın, polis tarafından şok tabancasıyla vurulduktan sonra gözaltına alındı.

Washington Post'un haberine göre, Georgia eyaletinde ikamet eden 87 yaşındaki Martha Al Bishara, mutfak bıçağı ve poşetiyle karahindiba toplamaya çıktıktan bir süre sonra yakındaki kulübün alanına girdi. Kulüpten birileri de 911'i arayarak, yaşlı bir kadının elinde bıçakla gezdiğini ancak kimseye saldırmadığını söyledi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri bıçağı bırakması için yaptıkları birçok ikaza yanıt alamayınca, bir polis memuru şok tabancasını çıkararak kadına ateş etti.

Hakkında "memurun görevini yapmasına engel olma" ve "özel alana izinsiz girme" suçlamaları yöneltilen Al Bishara gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaşlı kadın gerekli incelemenin ardından serbest bırakıldı.

Kadının ailesi, polis memurlarının durumu boş yere tırmandırdığını, Al Bishara'nın gelininin olay yerine gelerek onun sadece Arapça konuşabildiğini, İngilizce bilmediğini söylediğini belirtti.

Yaşlı kadının 20 yıl önce Suriye'den ABD'ye göç ettiği belirlendi.

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