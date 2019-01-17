Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Murathan Öztürk ile sahte alkol raporunun düzenlendiği öne sürülen özel hastanenin laboratuar sorumlusu Özlem Erkan katıldı. Diğer sanık olan hastane personelleri Mehmet Latif Yaşlı ile Sevilay Özgün duruşmaya katılmadı. Sanırların avukatları duruşmada hazır bulundu.

MURATHAN ÖZTÜRK: RAPOR ALINMASI KONUSUNDA BİLGİM VE MÜDAHALEM OLMADI



Sanık Murathan Öztürk, tahlil için numune verdikten sonra hastaneden ayrıldığını belirterek, "Rapor alınması konusunda bir bilgim ve müdahalem olmadı. Herhangi bir kusurum yoktur, beraatımı talep ediyorum" dedi.

SON SÖZLERİ SORULDU



Son sözü sorulan tutuksuz sanık Özlem Erkan, "Sanık Murathan'ın bir bilgisi olmayabilir ancak rapor tanzimi hususunda hastanede bir baskı yaşanmıştır. Kendisini hiç görmedim, bilmiyorum. Rapor alınmaya geldiği zaman bu sorun ortaya çıktı. Sonuçların alınması aşamasında da sanıklardan Mehmet Latif devreye girdi. Raporun verilmesi hususunda baskı uyguladı. Bu şekilde rapor tanzim edildi. Raporun geçmişe yönelik verilmesinde de Sevilay hanım devreye girdi. Raporun çıktısını alarak verdiğim doğrudur, ancak ne şekilde, nasıl kullanıldığını bilmiyorum" dedi.