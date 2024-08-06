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  4. Çiçekçiye kanlı pusu! İş yerinin önünde vurularak öldürüldü

Çiçekçiye kanlı pusu! İş yerinin önünde vurularak öldürüldü

06.08.2024 19:16
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Manisa'nın Soma ilçesinde, iş yerinin önünde husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi İsmail Yalçın, hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Alper S.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Çiçekçiye kanlı pusu! İş yerinin önünde vurularak öldürüldü

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Çiçekçilik yapan İsmail Yalçın, dükkanın önünde beklerken, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Alper S.'nin silahlı saldırısına uğradı.

KAÇAN SALDIRGANI POLİS YAKALADI

Alper S.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla yığılan Yalçın, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Olayın ardından kaçan Alper S. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Alper S.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa silahlı saldırı
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