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Çiçekçiye sokakta sopa ve coplarla meydan dayağı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

Antalya’da 1’i kadın 4 kişi, belirlenemeyen bir sebepten dolayı yere yatırdıkları bir kişiyi sopa ve coplarla dövdü.

Çiçekçiye sokakta sopa ve coplarla meydan dayağı

Antalya’da 1’i kadın 4 kişi, belirlenemeyen bir sebepten dolayı yere yatırdıkları bir kişiyi sopa ve coplarla dövdü. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, darp edilen şahsın saldırganlardan kaçarak kurtulduğu öğrenildi.
Olay, 11 Temmuz tarihinde Muratpaşa ilçesi tarihi Üç Kapılar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiçekçi olduğu öğrenilen bir kişi ile biri kadın 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası 4 kişi, yere yatırdıkları çiçekçiyi hakaretler ederek sopa ve coplarla dövdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, adama üst üste sopalarla vuran şahıslara, çevredekilerin müdahale etmediği gözlendi. Saldırganlardan birinin yerde yatan adamın kolunu ters çevirdiği gözlenirken, diğer bir saldırganın ise sopayla dirseğine vurduğu görüntülere yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenlerin tepkisine yol açarken dövülen kişinin saldırganlardan kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüphelileri gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüphelilerin Savcılık talimatıyla serbest bırakılıp dosyanın Cumhuriyet Savcılığa gönderildiği ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Çiçekçiye sokakta sopa ve coplarla meydan dayağı

Çiçekçiye sokakta sopa ve coplarla meydan dayağı

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