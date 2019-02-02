Çiçekçiyi soyan maskeli hırsız kamerada

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir çiçekçiye camı kırarak giren maskeli hırsız, 1 dakika içinde kasadaki para ile bir adet cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı. Maskeli hırsızlık, işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir çiçekçiye gece saat 03.00 sırlarında yüzü maskeli kimlği belirsiz bir kişi, camı kırıp girdi. Kasadaki para ile bir adet cep telefonu ve bir adet laptopu alıp, kaçtı. Sabah gelen işyeri sahibi, camın kırık, kasanın dağınık olduğunu görünce güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızı kameralarda gören iş yeri sahibi, polise haber verdi.Sadece 1 dakika içinde gerçekleştirilen hırsızlık olayı iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntüde yüzü maskli hırsızın çaldığı laptopu pantolonunun içine sokmaya çalışması dikkat çekti. Polis soruşturma başlattı.



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