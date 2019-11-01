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Çiçekle yaklaşıp barışma teklifini reddedince bıçaklamıştı, 19 yıl 4 ay hapse çarptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 11:18 | Son Güncelleme

Ümraniye’de çiçekle yaklaştığı eşini, barışma teklifini kabul etmeyince yanındaki bıçakla defalarca bıçaklayan sanık, “eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Ümraniye’de elinde bir buket çiçekle yaklaştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Mercan Sevim’i barışma teklifini kabul etmeyince yanında getirdiği bıçakla defalarca bıçaklayan Hamdi Sevim’in yargılandığı dava karara bağlandı.Anadolu 9.

Ümraniye’de çiçekle yaklaştığı eşini, barışma teklifini kabul etmeyince yanındaki bıçakla defalarca bıçaklayan sanık, “eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ümraniye’de elinde bir buket çiçekle yaklaştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Mercan Sevim’i barışma teklifini kabul etmeyince yanında getirdiği bıçakla defalarca bıçaklayan Hamdi Sevim’in yargılandığı dava karara bağlandı.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamdi Sevim cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Barışmak için yanına gitmiştim”
Duruşmada esas hakkındaki son savunması ve son sözleri sorulan sanık, “Bende nefes darlığı vardır. Biz birbirimizi severek 2002 yılında evlendik. 2004 yılında eşim beni terk etti. Daha sonra eşimle tekrar barıştık ancak huzurumuzu bozmak için ellerinden geleni yaptılar. 2016 yılında eşim tekrar evi terk etti. Diyarbakır’a gelip çocukları üzerime attı. Ben babasını aradığımda eşimi çok sevdiğimi ve boşanmak istemediğimi söyledim. 5 gün sonra gittim elini öptüm. Beni affettiğini söyledi. Planlı bir hareketim yoktu. Ben barışmak için eşimin yanına gittim” dedi.
19 yıl 4 ay hapse çarptırıldı
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hamdi Sevim’i "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme heyeti, sanığı "tehdit" suçundan da 1 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mercan Sevim ile Hamdi Sevim’in boşanma aşamasında olduğu, 9 Ağustos 2018 tarihinde sanığın aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için yanında bir buket çiçek ve reddedilmesi haline göre de bıçakla müştekinin evinin önünde beklediği anlatılmıştı.
Mercan Sevim’in ikametinden inip yürümeye başladığında sanığın yanına yaklaşarak konuşmak istediği, müşteki tarafından reddedildiği, bunun üzerine daha önceden planladığı şekliyle yanında taşıdığı bıçağı çıkararak ‘seni öldüreceğim’ dediği belirtilmişti. Bıçağı defalarca sallayarak müştekiyi yaraladığı kaydedilmişti. İddianamede Hamdi Sevim’in “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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