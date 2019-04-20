"Çiçeklerin Dili" söyleşisinde çiçek şarkıları yankılandı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Kültür Sanat (YKKS) tarafından düzenlenen "Harften ve Notadan" programında, "Çiçeklerin Dili" başlıklı müzikli söyleşi gerçekleştirildi.

Yazar Gül İrepoğlu'nun "Gül" ve "Lale" kitaplarından esinlenilen ve Beyoğlu'ndaki YKKS Loca'da gerçekleşen etkinlikte, önemli yazarların çiçeklerle ilgili yazılarından bölümler ele alındı.

Etkinliği hazırlayan ve sunan Nurinisa Eroğlu, çiçeklerle ilgili sanatın ve günlük hayatın her alanından çok kapsamlı çalışmaların yapıldığını belirterek, bu konuda, kültürel anlamda iyi bir yatırım yapıldığını dile getirdi.

Eroğlu, etkinlik için İrepoğlu'nun kitaplarının yanı sıra Beşir Ayvazoğlu'nun "Güller" kitabından da yararlandığının altını çizerek, "Çiçeklerin hem gündelik yaşamdaki yeri hem tarihteki yeri hem de dini atıflar bağlamında gerçekten çok önemli kitaplar. Divan şairi Necati'nin bir sözünü okudum Beşir Hoca'nın kitabından. Bence şahane. 'Çiçekler, toprağın zindanından yağmurun ipine tutunarak çıkar.' demiş Necati. Çiçek kadar incelikli bir söz." değerlendirmesinde bulundu.