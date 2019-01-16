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"Çiçero" isimli filmin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 22:18 | Son Güncelleme

Filmde, 2'nci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Almanya'nın bozguna uğramasında etkin payı olan casus Çiçero'nun savaştaki etkisi ve savaş sonrası yaşadıkları anlatılıyor - Yapımcı Mustafa Uslu: - Birbirinden kıymetli oyuncu kadromuzla Türk sinemasına çok iyi bir eser kazandırdığımızı düşünüyorum. İnşallah Çiçero da tıpkı "Ayla" ve "Müslüm" gibi, Türk sinemasında hak ettiği yeri bulacak" - Oyuncu Erdal Beşikçioğlu: - "Umarım adına, ruhuna, cismine uygun bir iş yapmışızdır. Çekimler sırasında büyük keyif aldık. Bundan sonraki işlerimiz de umarım bu profesyonel zihniyetle devam eder"

İSTANBUL (AA) - "Ayla" ve "Müslüm" filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği, 2'nci Dünya Savaşı yıllarında bir casusluk hikayesini konu alan "Çiçero" adlı filmin galası, UNIQ Hall'de yapıldı.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan yapımcı Mustafa Uslu, "Birbirinden kıymetli oyuncu kadromuzla Türk sinemasına çok iyi bir eser kazandırdığımızı düşünüyorum. İnşallah Çiçero da tıpkı "Ayla" ve "Müslüm" gibi Türk sinemasında hak ettiği yeri bulacak." dedi.

Uslu, filmin insani ögeler taşıdığını ve izleyenlerin kalbine dokunacağını düşündüğünü belirterek, "Hayatımda ilk defa ajan filmi yapmaya çalıştım, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kusurlarımız varsa affedin." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, filmde çok önemli bir şahsiyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ilk ajanlarından birisini canlandırdığını belirterek, "Umarım adına, ruhuna, cismine uygun bir iş yapmışızdır. Çekimler sırasında büyük keyif aldık. Bundan sonraki işlerimiz de umarım bu profesyonel zihniyetle devam eder." dedi.

Oyuncu Burcu Biricik, güzel bir film yaptıklarına inandığını, filmin oyuncular ve yönetmenler için yeni bir kapı, yeni bir ufuk olacağını söyledi.

Biricik, dönem filminde rol almaktan çok mutlu olduğuna dikkati çekerek, yapımcı Mustafa Uslu'ya ve Yönetmen Serdar Akar'a teşekkür etti.

Oyuncu Ertan Saban ise bu tarz filmlerin sektör açısından önem taşıdığını, yenilikçi ve faydalı bir filme imza attıklarını ifade etti.

Yönetmen koltuğuna Serdar Akar'ın oturduğu, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun gerçekleştirdiği film, Cuma günü vizyona girecek.

Filmde, 2'nci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Almanya'nın bozguna uğramasında etkin payı olan casus Çiçero'nun savaştaki etkisi ve savaş sonrası yaşadıkları anlatılıyor.

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