"Çiçero" isimli filmin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - "Ayla" ve "Müslüm" filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği, 2'nci Dünya Savaşı yıllarında bir casusluk hikayesini konu alan "Çiçero" adlı filmin galası, UNIQ Hall'de yapıldı.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan yapımcı Mustafa Uslu, "Birbirinden kıymetli oyuncu kadromuzla Türk sinemasına çok iyi bir eser kazandırdığımızı düşünüyorum. İnşallah Çiçero da tıpkı "Ayla" ve "Müslüm" gibi Türk sinemasında hak ettiği yeri bulacak." dedi.

Uslu, filmin insani ögeler taşıdığını ve izleyenlerin kalbine dokunacağını düşündüğünü belirterek, "Hayatımda ilk defa ajan filmi yapmaya çalıştım, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kusurlarımız varsa affedin." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, filmde çok önemli bir şahsiyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ilk ajanlarından birisini canlandırdığını belirterek, "Umarım adına, ruhuna, cismine uygun bir iş yapmışızdır. Çekimler sırasında büyük keyif aldık. Bundan sonraki işlerimiz de umarım bu profesyonel zihniyetle devam eder." dedi.