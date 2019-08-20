‘Cici Baba’ 45 yıl önce ayrıldığı memleketinde toprağa verildi

İstanbul’da yaşanan ve hayatı olumsuz şekilde etkileyen sel felaketinde hayatını kaybeden ‘Cici Baba’ lakaplı Sezai Güdek, Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı. Cici Baba’nın, memleketi Ordu’dan 45 yıl önce ayrıldığı ve sokaklarda yalnız yaşadığı öğrenildi.

İstanbul’da Cumartesi günü etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin, evsiz olduğu öğrenilen ve çevrede ‘Cici Baba’ lakaplı 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edildi.

Çocukluk yıllarında memleketinden ayrılmış

Çocukluk yıllarında Ordu’dan İstanbul’a gittiği öğrenilen ve toplam 7 kardeş oldukları bilgisine ulaşılan Sezai Güdek’in yalnız yaşamak istediği ve soğuk havalarda ağabeyinin yanında kaldığı bilgisine ulaşıldı. Kendi özgür iradesiyle sokaklarda kaldığı, yağmurlu havalarda ise köprü altlarında kaldığı öğrenilen Güdek’in uzun yıllar memleketine dönmediği belirtildi.

Lakabı yardımseverliğinden geliyor

Cici Baba lakaplı Sezai Güdek’in şimdiye kadar hiç evlenmediği, elinde olan her şeyi paylaştığından ve yardımseverliğinden dolayı çevredekiler tarafından kendisine bu şekilde lakap takıldığı öğrenildi.