Ciciş Ceyda'dan olay poz! Kitapla göğüslerini...

Paylaştığı fotoğraf ve açıklamalarla magazin gündeminden hiç düşmeyen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak pozlarla olay olmaya devam ediyorlar. Ceyda Ersoy, son olarak dün akşam üstsüz bir pozunu paylaşarak herkesi şaşırttı.

ÜSTSÜZ POZUNU PAYLAŞTI

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozunu paylaştı. Elinde tuttuğu kitaplarla göğüslerini kapatan Ersoy, fotoğrafı "Kitap okurken sütyen takmıyorum" notuyla paylaştı. Ceyda Ersoy'u fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

DANLA BİLİC'E MEYDAN OKUMUŞTU

Ceyda Ersoy, Kasım ayında yaptığı bir paylaşımda mide ameliyatı olduktan sonra kısa bir süre içinde tüm fazla kilolarından kurtulan Danla Bilic'e meydan okumuştu. Yatak pozunu paylaşan Ceyda Ersoy, fotoğrafı "Danla Bilic istediğin kadar zayıfla ve makyaj yap bir Ceyda Ersoy olamazsın" dedi.

YATAKTA VE BANYODA POZ VERMİŞTİ

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Ersoy, Eylül ayında önce de yatakta ve banyoda çıplak vücudunu havluyla kapatarak poz vermişti. Ersoy, kısa sürede beğeni rekoru kıran fotoğraflarından birini Instagram hesabından silmişti.



