MAGAZİN

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Ciciş kardeşler olarak ünlenen ve sık sık skandallarıyla gündeme gelen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy, paylaşımıyla yine olay oldu.

Ciciş Esra, yine çok cüretkar...

Ciciş Esra'dan dikkat çeken paylaşım

Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık sevgilisinden ayrıldığı için intihara teşebbüs eden Esra Ersoy, cesur paylaşımıyla çok konuşuldu.

"KISKANANLAR ÇATLASIN"

"KISKANANLAR ÇATLASIN"
Yaptıklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ciciş Esra, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Bir süre sitemli paylaşımlar yapan Esra Ersoy, "Kıskananlar çatlasın" notuyla sınırları zorlayan paylaşım yaptı.

"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA KENDİMİZİ ÜNLÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA KENDİMİZİ ÜNLÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"
Geçtiğimiz günlerde magazin programında keşfedilme hikayelerini anlatan Esra Ersoy, "Dışarı çıktığımızda kendimizi ünlü olarak görmüyoruz. Fatih Aksoy bizi keşfetti. Fatih Ersoy bana 'Seni doktorlar dizisine mi koysam?'dedi.
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ciciş esra instagram

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kimse sizi kıskanmıyor.size acıyorlar
Ne ünlüsüsünüz? Ne ile ünlü oldunuz? Ne ile geçiniyorsunuz? Ortada bir üründe yok. Hacııı....
bunlarda kadınım diye geziyor ya peeehhh maymun suratlılar
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