Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Ciciş Esra, yine çok cüretkar...

Ciciş Esra'dan dikkat çeken paylaşım

Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık sevgilisinden ayrıldığı için intihara teşebbüs eden Esra Ersoy, cesur paylaşımıyla çok konuşuldu.

"KISKANANLAR ÇATLASIN" Yaptıklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ciciş Esra, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Bir süre sitemli paylaşımlar yapan Esra Ersoy, "Kıskananlar çatlasın" notuyla sınırları zorlayan paylaşım yaptı.