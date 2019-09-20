Ciciş Esra Ersoy 'hepsine bin basarım' dedi! Olay poz

Ciciş kardeşler olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı.

Boyundan büyük bir peluş ayıya sarılan Ersoy, çırılçıplak poz verdi.

"TAÇSIZ KRALİÇEYİM!"

Sosyal medya hesabı Instagram'da 341 bin takipçisi bulunan Esra Ersoy, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pembe bir duvarın önünde peluş ayıya sarılarak poz veren Ersoy, altına şu notu düştü:

"Dünya fenomenleri daha neler koyuyor valla. Hele Karle mi bir kadın var evli onun kocası bile olmasına rağmen ne pozlar koyuyor. Sanat eseri gibi fiziğim var madem havamı atayım bence. Ayrıca 33 yaşındayım ve hiç spor yapmıyorum. 18 yaşında olup kaç genç kız bu fizikle yarışabilir? Güzellik yarışmalarında seçtiğiniz kaç kızda bu kıvrımlar var?

Podyumda hepsini sollar rüzgar gibi eser geçerim valla; isterlerse 1.90 boyunda olsunlar. 1.72 boyumla hepsine 1000 basarım. Vakti zamanında baba, amca, dayı korkusundan güzellik kraliçesi unvanı da alamadım. Ama görüldüğü üzere Taçsız kraliçeyim."

