Ciciş Esra eski sevgilisini Söylemezsem Olmaz programına sponsor olmaktan vazgeçti

Çıplak videosu internete düşen ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, sosyal medya hesabından eski sevgilisini hedef aldı.

Çıplak videosunu niye çektiğini ve yaşadığı zor dönemleri anlattığı videosunu yorumlarken dış görünüşü hakkında yorumda bulunan Söylemezsem Olmaz ekibini hedef alan Ersoy, programa eski sevgilisinin sponsor olduğunu öğrenince küplere bindi.

"BENCE SEN GEL PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖR"

Program sunucuları için sert açıklamalarda bulunan Esra Ersoy, "Koltuğunda ne vasıfla oturduğunu anlayamadığım adını bile bilmediğim kadın, o videoda yüzümde makyaj yok tam tersi kavgadan kalan yara izleri var. Saçlarım da taranmamış ve kanlı. Hala dikişler alınmadığı için yıkanması yasak şu an. Ama ben görüntümle ilgilenmemiştim. Sen hala benim güzelliğimi inceliyorsun. Bu ne büyük kıskançlık bence sende gel burada psikolojik tedavi gör." dedi.

ESKİ SEVGİLİSİ SPONSOR OLDU

Eski sevgilisi Murat Yıldırım'ın tüm bu olaylardan sonra programa sponsor olduğunu öğrenen Esra Ersoy, Yıldırım'a da ateş püskürdü.