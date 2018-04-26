Ciciş Esra eski sevgilisini Söylemezsem Olmaz programına sponsor olmaktan vazgeçti

Çıplak videosu internete düşen ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, sosyal medya hesabından eski sevgilisini hedef aldı.
Çıplak videosunu niye çektiğini ve yaşadığı zor dönemleri anlattığı videosunu yorumlarken dış görünüşü hakkında yorumda bulunan Söylemezsem Olmaz ekibini hedef alan Ersoy, programa eski sevgilisinin sponsor olduğunu öğrenince küplere bindi.
"BENCE SEN GEL PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖR"
Program sunucuları için sert açıklamalarda bulunan Esra Ersoy, "Koltuğunda ne vasıfla oturduğunu anlayamadığım adını bile bilmediğim kadın, o videoda yüzümde makyaj yok tam tersi kavgadan kalan yara izleri var. Saçlarım da taranmamış ve kanlı. Hala dikişler alınmadığı için yıkanması yasak şu an. Ama ben görüntümle ilgilenmemiştim. Sen hala benim güzelliğimi inceliyorsun. Bu ne büyük kıskançlık bence sende gel burada psikolojik tedavi gör." dedi.
ESKİ SEVGİLİSİ SPONSOR OLDU
Eski sevgilisi Murat Yıldırım'ın tüm bu olaylardan sonra programa sponsor olduğunu öğrenen Esra Ersoy, Yıldırım'a da ateş püskürdü.
"11 YIL KADINLIK YAPTIM"
Esra Ersoy, "Şu an ayrılmış olsak da daha 1 yıl öncesine kadar 11 yıl kadınlık yaptım sana Murat Yıldırım. Kocatepe Kahveleri sahibi, utanmıyor musun? Benim namusumu yerler altına almaya çalışan Beyaz TV 'Söylemezsem Olmaz' programına, 'Kocatepe Kahveleri sundu, sunar' sponsorluğu verip o programdaki sunucuların aç karınlarını beslemeye! Derhal o sponsorluğu almanı istiyorum. Sende biraz erkeklik varsa bu dediğimi yaparsın! Benim psikolojik tedavi görmeme ve şu an hastanede yatmama sebep olan insanlara, sen nasıl sponsor olursun" şeklinde konuştu.
SPONSORLUĞUNU GERİ ÇEKTİ
'Söylemezsem Olmaz' sunucuları ve eski sevgilisi hakkında yaptığı açıklamalardan sonra bir paylaşım daha yapan Ciciş Esra, "Beyaz TV 'Söylemezsem Olmaz' programı sunucuları; aç karnınızı doyuracak yeni bir sponsor bulun kendinize şimdiden! Çünkü şuan ki 'Sundu sunar' sponsorunuz bir hafta içinde olmayacak! Çocuğunun babasını ara Ece'cim (Ece Erken) o olsun size sponsor. Aa olamıyor mu yoksa? Acıyorum size"
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