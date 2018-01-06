MAGAZİN

Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye

MAGAZİN HABERLERİ | 06.01.2018 12:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Geçtiğimiz günlerde 300 bin lira dolandırılan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'a, sır gibi sakladığı sevgilisi "Köpeğin olsun" deyip 500 bin liralık araba hediye etti.

Esra Ersoy'un yüzünü kamuoyundan sır gibi sakladığı iş adamı sevgilisi güldürdü.

Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye

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Kamuoyunda "Cicişler" olarak tanınan Esra- Ceyda Ersoy kardeşler geçtiğimiz günlerde araba satın almak isterken galerici tarafından 300 bin lira dolandırılmıştı.

Kamuoyunda "Cicişler" olarak tanınan Esra- Ceyda Ersoy kardeşler geçtiğimiz günlerde araba satın almak isterken galerici tarafından 300 bin lira dolandırılmıştı.
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Olayın ardından büyük yıkım yaşayan Esra Ersoy'un yüzünü kamuoyundan sır gibi sakladığı iş adamı sevgilisi güldürdü.

Olayın ardından büyük yıkım yaşayan Esra Ersoy'un yüzünü kamuoyundan sır gibi sakladığı iş adamı sevgilisi güldürdü.
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Ciciş Esra, sevgilisinin kendisine "köpeğin olsun" deyip, 500 bin liraya Porsche marka bir araba satın aldığını söyledi.

Ciciş Esra, sevgilisinin kendisine "köpeğin olsun" deyip, 500 bin liraya Porsche marka bir araba satın aldığını söyledi.
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Sevgilisinin hediyesi karşısında oldukça mutlu olan Esra, sevgilisiyle ilişkilerinin 5 aydır devam ettiğini, ancak çeşitli nedenlerden ötürü ilişkilerini sakladıklarını söyledi.

Sevgilisinin hediyesi karşısında oldukça mutlu olan Esra, sevgilisiyle ilişkilerinin 5 aydır devam ettiğini, ancak çeşitli nedenlerden ötürü ilişkilerini sakladıklarını söyledi.
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Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye

Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye
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Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye

Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye
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Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye

Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye
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Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye

Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye
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Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye

Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye
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Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye

Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 bin liralık hediye
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Anahtar Kelimeler:
ciciş cicişler esra ersoy

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bunun üzerine ciciş ne hediye etti acaba??
böyle estetikle güzel olan kızlara para harcamaktansa doğal güzel kızlara harcamayı tercih ederim. Organik her zaman daha iyidir.
parası olan düdüğü çalar boşuna dememişler
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