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Cicişler’den Esra Ersoy intihar etti iddiası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.10.2018 09:36 | Son Güncelleme

Açıklamalarıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren 'Ciciş' lakaplı Esra Ersoy'un, intihar girişimde bulunduğu iddia edildi.

Cicişler’den Esra Ersoy intihar etti iddiası!

Açıklamalarıyla ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları cesur paylaşımlarla adından söz ettiren 'Cicişler' lakaplı Esra Ersoy'un, intihar girişimde bulunduğu iddia edildi.

TERK EDİLDİĞİ İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

12 yıllık sevgilisi Murat Yıldırım tarafından terk edilen Esra Ersoy'un, çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ersoy'ın arkasında bir mektup bıraktığı da öğrenildi.

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"ÖLDÜRÜCEM KENDİMİ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda özel görüntüleri sızdırılan Esra Ersoy açıklama yaparak, "Neden bu kadar üzerimize geliyorsunuz ya öldürücem kendimi kurtulun bunu mu istiyorsunuz? Böyle mutlu olacaksanız intihar edebilirim. Ben naptım ben sadece bir video yolladım tek bir kişiye hepinizin yok mu özeli gizlisi?" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
esra ersoy cicişler intihar

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