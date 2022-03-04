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  4. Cicişler'den Esra Ersoy Onlyfans açtı! Erotik pozlarını satacak

Cicişler'den Esra Ersoy Onlyfans açtı! Erotik pozlarını satacak

04.03.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cicişler lakabı ile tanınan Esra Ersoy erotik pozlarını Instagram'da paylaşmakla yetinmedi. Esra Ersoy son olarak Dünya'yı kasıp kavuran Onlyfans'ta hesap açtı.

Cicişler'den Esra Ersoy Onlyfans açtı! Erotik pozlarını satacak

Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler skandallarıyla her dönem gündem oluyor. Instagram'da erotik pozlarını paylaşmaktan çekinmeyen Esra Ersoy bir adım öteye gitti.

Son dönemde dünyaca ünlü isimlerin de erotik pozlarını sattığı Onlyfans'a girme kararı alan Esra Ersoy sınırları zorlayıp para kazanacak. Esra Ersoy bir paylaşım yaparak haberi takipçileriyle paylaştı.

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Ersoy "Cesur, güzel, seksiyim" dedi.

ONLYFANS NEDİR?

2016'da ortaya çıkan OnlyFans, en basit açıklamasıyla kullanıcıların özellikle erotik içeriğe sahip fotoğrafları sattığı veya satın aldığı abonelik tabanlı bir sosyal medya platformu. Bir kişinin profiline ve sunduğu içeriklere ulaşabilmek için 4,99 dolar ile 49,99 dolar arasında değişen aylık bir abonelik ücretine tabi tutuluyorsunuz.

Ekran Alıntısı

Son dönem Bella Thorne ve Lottie Moss bu alanda sık sık pozlarını paylaşarak gündem oluyor.


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OnlyFans
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