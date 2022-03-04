Cicişler'den Esra Ersoy Onlyfans açtı! Erotik pozlarını satacak

Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler skandallarıyla her dönem gündem oluyor. Instagram'da erotik pozlarını paylaşmaktan çekinmeyen Esra Ersoy bir adım öteye gitti.

Son dönemde dünyaca ünlü isimlerin de erotik pozlarını sattığı Onlyfans'a girme kararı alan Esra Ersoy sınırları zorlayıp para kazanacak. Esra Ersoy bir paylaşım yaparak haberi takipçileriyle paylaştı.

Ersoy "Cesur, güzel, seksiyim" dedi.

ONLYFANS NEDİR?

2016'da ortaya çıkan OnlyFans, en basit açıklamasıyla kullanıcıların özellikle erotik içeriğe sahip fotoğrafları sattığı veya satın aldığı abonelik tabanlı bir sosyal medya platformu. Bir kişinin profiline ve sunduğu içeriklere ulaşabilmek için 4,99 dolar ile 49,99 dolar arasında değişen aylık bir abonelik ücretine tabi tutuluyorsunuz.

Son dönem Bella Thorne ve Lottie Moss bu alanda sık sık pozlarını paylaşarak gündem oluyor.



