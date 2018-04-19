Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

"Cicişler" olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler’de ikamet ettikleri evde birbirine girdi. Polislerin ayırdığı kavganın ardından Ersoy kardeşler hastaneye götürüldü. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, 'kardeş kavgası'nın perde arkasını yazdı.

İşte Cengiz Semercioğlu'nun yazısındaki o bölüm:

Benim ‘Ecişler’ dediğim o iki kız kardeşten biri, genç ve zengin bir işadamına mesaj atmış.

Ama ne mesaj!

Böylesini ilk kez görüyoruz.

Anadan üryan çekilmiş bir video...

Daha önce DM’den atılan mesajları, davetkar fotoğrafları, sosyal medyadan yazma hadiselerini görmüştük de bu kadarına rastlamamıştık.

Sonra da bu yüzden diğer kardeşiyle hastanelik olana kadar saç saça baş başa kavga etmişler zaten.Bu kadar ucuzluğa söylenecek tek şey var; Yere batsın sosyal medyanız, canlı yayınız, Whatsapp’ınız...

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