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'Cicişler'in gözaltına alınma sebebi o fotoğraf

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 18:07 | Son Güncelleme

KAMUOYUNDA 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-KAMUOYUNDA 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersoy kardeşleri Etiler'de gözaltına aldı. Narkotik polisleri, Esra Ersoy'un bir sosyal medya sitesine 'Taşçı Ceyda' yazarak kardeşinin uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığını kısa bir süre sonra paylaşımı sildiğini belirledi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Esra Ersoy'a 'uyuşturucuya özendirmek' , Ceyda Ersoy'a ise 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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