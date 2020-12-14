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Cidde limanında petrol tankerinde patlama!

14.12.2020 12:20 | Son Güncelleme:
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Cidde limanında petrol tankerinde patlama!

Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. Patlamanın dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde "dış kaynaklı" saldırı nedeniyle patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde limanı açıklarında demirleyen BW Rhine adlı Singapur bandıralı petrol tankerinde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama oldu.

Geminin bağlı olduğu BW Group şirketinden yapılan yazılı açıklamada, gemideki 22 mürettebatın patlamadan yaralanmadan kurtulduğu belirtildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle petrol sızıntısının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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