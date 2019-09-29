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Cidde'de hızlı tren istasyonunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 16:35 | Son Güncelleme

Cidde'de hızlı tren istasyonunda yangın

CİDDE (AA) - Cidde'de Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda çıkan yangına itfaiye araçları ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

Suudi Arabistan yerel medyasında yer alan haberlere göre, Cidde'nin Süleymaniye semtindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nun çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye araçlarının yanı sıra havadan helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı.

Yangın nedeniyle, Mekke ve Medine arasındaki tren seferlerinin durdurulduğu, alevlerin uzak mesafeden görüldüğü belirtildi.

Mekke Emirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin çatıdaki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, yangında ölü ya da yaralı bulunmadığı kaydedildi.

Yıllık 60 milyon yolcu taşıması beklenen Mekke-Medine arasındaki hızlı tren hattı, geçen yıl ekim ayında hizmete açılmıştı.

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Cidde Haremeyen Hızlı Tren İstasyonu Suudi Arabistan tren istasyonu yangın

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