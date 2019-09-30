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Cidde'de hızlı tren istasyonundaki yangın için soruşturma komisyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 20:46 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal bin Abdulaziz: - "Cidde'de çıkan yangın için soruşturma komisyonları oluşturulması yönünde talimat verildi"

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan'da Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal bin Abdulaziz, Suudi makamların, Cidde'de Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda çıkan yangınla ilgili soruşturma komisyonları oluşturulması talimatı verildiğini belirtti.

Mekke Emiri Halid, yangının çıktığı alandaki incelemelerin ardından yerel medyaya yaptığı açıklamada, "İster gelişmiş, ister küçük ülkelerde olsun dünyanın her yerinde yangınlar çıkabiliyor. Cidde'de çıkan yangın için soruşturma komisyonları oluşturulması yönünde talimat verildi." dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın da konuyu araştırdığını ve sonuçların Kral Selman bin Abdulaziz'e sunulacağını söyleyen Prens Halid, şunları söyledi:

"Bu gerçekten büyük bir konu ve kolay bir durum değil. Ne olduğu ve neden olduğuna ilişkin soruşturma yapılması gerekiyor. Net ve belirli bir neden olmadan kimse gözaltına alınamaz."

Mekke Emiri Halid, henüz hasar tespitinin tamamlanmadığını sözlerine ekledi.

Mekke Emirliği, dün Cidde'nin Süleymaniye semtindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nun çatısında çıkan yangında, 9 kişinin yaralandığı ve yangının kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Yıllık 60 milyon yolcu taşıması beklenen Mekke-Medine arasındaki hızlı tren hattı, geçen yıl ekim ayında hizmete açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hızlı tren Komisyon Suudi Arabistan yangın

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