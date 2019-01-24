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Cidde'de ilk sinema salonu pazartesi açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 00:26 | Son Güncelleme

Cidde'de ilk sinema salonu pazartesi açılacak

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ilk sinema salonu pazartesi açılacak.

Mekke Emirliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mekke Emiri Yardımcısı Bedr bin Sultan'ın, Mekke bölgesindeki Görsel ve İşitsel Medya Kurumu Müdürü Hamza el-Gabişi'yi kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sultan'ın, Gabişi'den, Cidde'de pazartesi açılacak ilk sinema salonu ve kurumun diğer projeleriyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından başkent Riyad'da ilk sinema salonu 18 Nisan 2018'de açılmıştı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cidde ilk sinema salonu Suudi Arabistan

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