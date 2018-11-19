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Cidde'de "Keşmir İçin Kara Gün” etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:37 | Son Güncelleme

Cidde'de "Keşmir İçin Kara Gün” etkinliği

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde "Keşmir İçin Kara Gün" adıyla düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Useymin'in, Pakistan'ın Riyad Büyükelçiliğinin Cidde'deki İİT Genel Sekreterlik Merkezinde düzenlediği "Keşmir İçin Kara Gün" adlı fotoğraf sergisinin açılışını yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Useymin'in burada yaptığı konuşmada, Genel Sekreterlik Merkezinin fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmasının İİT'nin Keşmir halkının meşru haklarına verdiği desteğin bir göstergesi olduğunu söylediği aktarıldı.

Açılış programına, İİT üye ülkelerinin temsilcilerinin yanı sıra Pakistan'ın Riyad Büyülelçisi Şehriyar Ekber Han katıldı.

Pakistan ve Hindistan arasında 1947'den beri ihtilaf konusu olan ve üç kez savaşa yol açan Keşmir'de 27 Ekim "kara gün" olarak anılıyor.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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"Keşmir İçin Kara Gün” etkinliği Cidde İİT Keşmir

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